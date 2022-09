A highly effective pattern tied by Juan Diaz of @bully_flies! Fill your box up for your next trip…

Hook: Hanak Competition H300 bl

Bead: Fly Life Co. orange 1 1/8 Tungsten Bead

Tail: Pheasant Tail

Body:

.025 Wire

Virtual Nymph Skin

Black Thread

Semperfli Nano Silk – White

Textreme Power Thread – White

Gulff Fly Fishing Thinman

Gulff Fly Fishing

Ambulance Orange Sharpie

Collar: Peacock Herl