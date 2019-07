Purple Wet Fly recipe:

Tag: Silver Tinsel

Tail: Golden Pheasant Tippet, Dyed Purple

Body: Charcoal Floss

Rib: Silver Tinsel

Collar: Purple Hackle

Wing: Black Fox, with 2 strands of flash

Collar: Black Hen Hackle

Cheeks: Jungle Cock over Starling

