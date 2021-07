LL’s Perdigon Torch

Hook: Daiichi 4647 Size 16

Bead: MFC Slotted Tungsten Lucent Bead-Orange

Thread: Uni 6/0w-Doc Blue

Tail: Calftail-Orange

Body: Veniard Stripped Quill-Orange

UV: Solarez Bone Dry

Wingcase: Solarez Thick/Hard and Solarez UV Fly Finish-Black

Featured in “End of the Line” in the Summer 2021 issue of Fly Fusion