RECIPE:

Moose mane tail

Red Polish Quill body with Gulff Thinman UV resin

Whitlocks SLF sowbug tan dubbing ball to help the wings stand up

Mandarin Duck wings

Pearl Semperfli Semperflash

Dubbing loop with Whiting’s gray Brahma hen and wood duck dyed CDC

Semperfli 12/0 brown nano silk

Partridge size 12 Ideal Dry Fly Hook

Tied on a Renzetti Master Vise