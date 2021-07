Hook – Firehole Sticks 516 #14-16

Bead – 3mm Slotted Tungsten

Thread – Olive UTC 70D

Tail – Coq De Leon Med Pardo

Body – Olive Hareline Turkey Biot

Rib РOlive UTC Ultra Wire 

Thorax/Collar – Natural CDC/Hares Ear

Featured in “Best Ties for Summer Flies” in the Summer 2021 issue of Fly Fusion