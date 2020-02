Pretzel Caddis

Hook – Firehole Sticks 315 #14-16

Bead – 3MM Round Tungsten

Thread – UTC 70D Black

Body – UTC Ultra Wire Chartreuse & Green

Thorax – Natural Rabbit Dubbing / Ice Dub Black Peacock

Fly Tied by Jake Vanderweyden

